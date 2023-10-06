有牌落袋！劉慕裳空手道摘銅

賽後劉慕裳直言賽果不是預期之內，但已盡力而戰：「亞運原來沒有種子之分，小組之中有很多實力對手，屬意料之外。不過我認為自己今次比上月愛爾蘭賽有進步，教練團亦滿意我的表現，訓練會繼續朝這個方向進發。」這面獎牌亦有特別意義，她說：「原本我以為上屆亞運就是我運動生涯唯一的大型運動會比賽，但之後奧運也設有空手道，兩年後還有這屆亞運，所以決定『衝埋』，之前轉全職沒想過打這麼久的。」