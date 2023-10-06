壁球女單決賽刁時飲恨 陳善鈺為港增添銀牌

香港代表陳善鈺昨日出戰杭州亞運壁球女單決賽，與馬來西亞的施華莎嘉莉正面交鋒，最終陳善鈺兩度領先下，決勝局更打到「刁時」，惜以總局數2比3落敗，奪得銀牌，總結壁球隊今屆賽事共奪2銀4銅佳績。

在4強擊敗隊友何子樂晉級的陳善鈺，昨日在金牌戰與馬來西亞的施華莎嘉莉交手，形勢比較緊湊，雙方首局多次打成平手，直到兩人打成8比8時，陳善鈺不時打出刁鑽線路，加上施華莎嘉莉出現大意失誤，港將成功連取3分，先拔頭籌。

施華莎嘉莉第2局展開反擊，兩次放短波成功以7比5領先。不過馬來西亞球手其後再出現失誤，令港將一舉反先至9比7。陳善鈺到末段曾3度持有Game Point，可惜未能把握，反而被對手經「刁時」後贏15比13，局數追成1比1。

兩度領先馬國球手 戰至第3局陳善鈺又被對手逼入「刁時」，幸好險勝12比10。陷入絕境的施華莎嘉莉第4局傾力反撲，加上陳善鈺不時出現失誤，港將這局以9比11落敗，要打決勝局分勝負。陳善鈺到決勝局一度落後9比10，縱使成功拖入「刁時」，但仍輸10比12，奪得銀牌。綜合今屆賽事，香港壁球代表隊在杭州亞運取得2銀4銅，表現相當不俗。