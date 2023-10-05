女子公路賽奪港隊第7金 楊倩玉︰生涯圓滿！

香港單車手楊倩玉昨在杭州亞運女子個人公路賽，最後關頭力壓南韓名將羅雅凜，奪得港隊女子公路賽史上首金，也是港隊今屆亞運第7金，激動高呼：「我的體育生涯圓滿了！」

比賽早上10時展開，港隊大部分時間留守主車群，保留體力。楊倩玉在最後15公里山路主動突圍，南韓老將羅雅凜緊隨其後，兩人輪流帶頭，成功拋離大隊，並在最後1公里一決高下。結果楊倩玉憑着強勁衝刺力，力壓對手奪金，實現香港女子公路賽亞運金牌「零的突破」，也是港隊今屆亞運第7金。李思穎則列第8。

30歲的楊倩玉一早預告這是最後一次參加亞運，日前在場地單車麥迪遜和團體追逐賽摘下1銀1銅，再於公路賽歷史性奪金，她形容像發夢一樣：「之前一直專注場地，沒怎麼準備公路，最開始只想着節省體力，為拍檔（李思穎）創造機會，因為她衝刺能力強，沒想到最後我會成功，像做夢一樣！」楊倩玉在上屆亞運因誤會終點位置，過早衝刺得「梗頸四」，今屆「最後探戈」彌補遺憾，一舉奪金，她認為生涯已經圓滿：「（場地單車）團體追逐賽是垂死一博，麥迪遜是有備而來，而今天我的體育生涯圓滿了！」

黃金寶大讚實至名歸 值得一提，自1998年曼谷亞運會起，連續4屆共奪得3金1銅的黃金寶，今屆以親身為女子公路賽作評述，見證楊倩玉為香港單車壇寫下歷史新一頁︰「我覺得楊倩玉是亞洲冠軍當之無愧，她全程控制着戰局，後段亦掌握局勢，並期望可以突圍而制造機會給隊友（李思穎），整個過程都做得很好。」