相隔５年主場出擊傑志負獅城水手

傑志相隔5年再於香港大球場出戰「亞冠盃」分組賽，昨晚迎戰新加坡的獅城水手。結果上半場兩度失守的「藍鳥」，雖然尾段憑恩查扳回一城，但仍以1比2不敵獅城水手，於F組錄得2連敗。

傑志派出羅素夥拍艾里奧出任中堅，米基爾、奧拿斯及基爾頓坐鎮中場，前線有明加索夫、祖連奴及羅梓駿組成進攻三叉戟。

獅城水手開局踢明顯較為主動，迪亞高盧比斯擺入大位一射，威脅不到保羅。14分鐘，米基爾放冷箭，被對手門將羅海薩沒收。緊接水手就打破僵局，薛高域把握傑志後防解圍失誤，禁區內一射入網。38分鐘奧拿斯踢跌拉斯迪安，球證看過VAR後判罰傑志12碼，拉斯迪安操刀射入，水手完半場前贏到2比0。

恩查完場前破蛋 換邊後，傑志換入陳俊樂及恩查搶回不少攻勢。87分鐘，陳俊樂帶入禁區交橫，恩查轉身笠射無功而還。這位奧地利前鋒再接再厲，接應羅梓駿傳中，頂反方向入網，為傑志扳回一城，可惜為時已晚。最終傑志以1比2不敵獅城水手，「亞冠盃」錄得兩連敗。

圖/文：林卓臻