4球不敵日本無緣決賽 港足銅牌戰再鍊過

歷史性闖入亞運4強的港隊，昨晚假蕭山體育中心體育場，與上屆亞運銀牌得主日本爭奪決賽席位，最終港隊以4球落敗，周六（7日）下午轉戰銅牌戰，與1比2不敵南韓的烏茲別克再度交手，力爭香港史上首面足球亞運獎牌。

港隊今仗正選只有1個調動，由林樂勤頂替停賽的潘沛軒，與安永佳及張憙延攻堅。門將由謝家榮把關，曾以行、李毅凱扼守中路，胡晉銘、余在言則坐鎮中場，林衍廷膝蓋受傷續先列後備。至於日本隊監督大岩剛，賽前暗示會作出大幅度輪換，今仗後衞改用今野息吹、根本健大、關根大輝，中場則派出小見洋大、山內翔、日野翔大及角昂志朗，鮎川俊負責在前線數胡。

接連在淘汰賽擊敗巴勒斯坦、伊朗的港隊，今仗面對勁旅日本未有怯場，甫開賽先有埋門機會，張憙延禁區頂快腳一射不中目標。13分鐘張憙延再施放冷箭，被門將藤田和輝接實。日本之後逐漸搶回形勢，18分鐘日野翔太起腳僅中網側，為港隊後防敲起警號。

上半場踢成均勢 23分鐘日野翔太罰球斬入禁區，孫銘謙解圍不遠，無人看管的鮎川俊輕鬆射入，日本領先1比0。落後的港隊失球後急起直追，33分鐘李毅凱接應黃皓雋罰球，頭槌攻門但角度太正。5分鐘後，黃皓雋照辦煮碗，但「阿凱」今次卻頂高，半場港隊暫時落後1球。

易邊後日本加快進攻節奏，54分鐘再下一城，角昂志郎勁射被謝家榮撲出，日野翔太近門頭槌補中。港隊隨後換入趙聡悟、劉家喬，以及有傷在身的林衍廷，但74分鐘再度失守，亞歷斯祖後場被小見洋太偷走腳下球，後者再射入空門，港隊落後至0比3。比賽尾段，日野翔太妙射為日本埋齋，最終港隊以4球不敵日本，要轉戰季軍戰，繼分組賽後再遇烏茲別克，力爭銅牌。