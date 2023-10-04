柏妮卓高娃王欣瑜 來港出戰保誠網賽

柏妮卓高娃

本周六在維園展開的「保誠香港網球公開賽2023」再有星級球手加入戰團，今年贏得法網女雙冠軍的中國超新星王欣瑜，連同前法網亞軍柏妮卓高娃（Anastasia Pavlyuchenkova）等已落實來港參賽，挑戰早前已公布的前世界「一姐」艾珊妮嘉等名將，爭逐這項WTA 250級別的后冠。

這項闊別5年的香港網壇盛事，將於10月7至15日在維園網球場上演，中國香港網球總會（網總）昨日再公布多4位球星來港爭逐，除了今年在法網女雙奪冠兼美網女雙躋身4強的中國人氣球手王欣瑜及2017年保誠網賽女單冠軍柏妮卓高娃外，世界雙打第1兼三屆大滿貫冠軍的比利時名將梅頓絲（Elise Mertens）及衞冕保誠網賽冠軍的烏克蘭名將恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）均會來港參賽；早前大會已經宣布艾珊妮嘉、加拿大超新星費蘭迪絲及中國女將王曦雨參戰，令今屆賽事更加星光閃閃。

香港4女將獲外卡參賽 此外，本地球手胡可澄及伍曼瑩亦獲得「保誠香港網球公開賽2023」資格賽單打外卡，聯同先前公布香港首席及次席女網球手張瑋桓及王康怡獲得正賽單打外卡，這項WTA 250賽事將有4名本地球手加入戰陣。

公眾可於本周六及周日免費入場觀看單打資格賽；球迷及市民亦可於10月9日（全民參與星期一）免費入場觀看單／雙打正賽。至於其他比賽日子還有少量門票，公眾可於快達票官網（www.hkticketing.com）購票。另外，大會於10月9日至15日期間，歡迎球迷及市民免費入場體驗「網球同樂區」的精彩活動；詳情可瀏覽官網：www.hktennisopen.hk。

王欣瑜