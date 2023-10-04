車路士足校培育出多位亞運腳 山度士：佢哋係英雄

車路士足球學校（香港）上月剛獲頒Hong Kong Commercial Times Business Awards 2023（HKCT企業大獎）－－「年度最傑出本地足球學校」，繼而與銀行推出專屬信用咭，身為營運總裁的山度士，自然喜上眉梢。「點開心都唔夠睇住香港隊，過完一關又一關，歷史性入到亞運4強喇！呢班後生仔好嘢，已經超越晒我哋，香港足球真係靠晒佢哋！」

港隊在主帥莊恩安達臣領軍下，16強先以1比0力克巴勒斯坦，8強再以同樣比數擊敗伊朗殺入4強，今日與日本爭奪決賽席位。「我場場都有睇！分組兩場雖然都輸畀烏茲別克，但班球員都好放膽去踢，輸都踢得好盡力。去到淘汰賽就更加放膽去攻，唔係諗住守和去射12碼偷雞，去踢『擦鞋仔波』，場上每位球員都搏到盡，非常難得。」山度士大談其對港隊今次亞運表現的感想。

謝家榮12歲跟岑國培 今次港隊成員中，以門將謝家榮最為搶鏡，每場均作出多個精彩撲救，特別在對伊朗一役左飛右撲，將對手攻門一律拒諸門外。「『家榮』12歲就嚟車路士跟『岑培』（即岑國培）踢精英隊，嗰時已經覺得佢好有潛質，但就好百厭。到大個咗，早兩年都仲係好多負面消息，嗰陣都擔心佢就咁玩完，希望佢撞過咁多次板之後，會真係大個仔，唔好要我哋同支持佢嘅人擔心！」

連同謝家榮，港隊今次亞運大軍中共有7名球員，曾是車路士足球學校（香港）精英隊成員，當中包括余在言、林衍廷、伍瑋謙、葉卓文、劉家喬和林樂勤。「有時睇番啲相都覺得好得意，嗰時嘅小朋友，依家成為咗香港足球嘅英雄。咁講可能誇張咗啲，但佢哋真係靠自己嘅努力同血汗，達成前人達成唔到嘅目標，咁都唔係英雄係咩？」山度士笑說。

車路士足球學校（香港）今年踏入創校14周年，昔日學員如今肩負起為港爭光重任，難怪一向大情大性的山度士，也不禁感觸起來：「當日我哋決定搞足校，最大目標就係為本地球壇培育球員，雖然過程中有好多我哋認為好有潛質嘅，選擇咗放棄足球，或者去咗踢第二隊，唔緊要嘅！出到一個都好，咁依家唔只一個，我哋都好安慰。香港隊，加油！」