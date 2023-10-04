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跳高雙女將鍾慧欣第5黃沅嵐第7
昨晚亞運田徑項目，港將鍾慧欣及黃沅嵐出戰女子跳高，鍾慧欣以1米80獲第5，而黃沅嵐則跳出個人賽季最佳的1米75，位列第7。至於由陳佩琦、江俊淇、梁筠宜及李紫桃組成的女子接力隊，在4×100米接力決賽跑出45秒24，排名第5，時間與她們於6月所創的45秒17相距不遠。
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