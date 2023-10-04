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計到千分一秒110米欄雙冠軍
今屆亞運男子110米欄出現罕見一幕，周一晚上演的決賽，來自科威特的跑手Alyouha Yaqoub，與日本的高山峻野鬥得難分難解，竟然同時衝線，就算大會計算至千分一秒，兩人的時間同為13秒409，結果成為雙冠軍。
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