計到千分一秒110米欄雙冠軍

今屆亞運男子110米欄出現罕見一幕，周一晚上演的決賽，來自科威特的跑手Alyouha Yaqoub，與日本的高山峻野鬥得難分難解，竟然同時衝線，就算大會計算至千分一秒，兩人的時間同為13秒409，結果成為雙冠軍。