10月4日(三)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月04日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
羽毛球港將單打悉數出局
昨日香港羽毛球隊成員出戰多項亞運單打賽事，李卓耀於男單32強火併中國的石宇奇，李卓耀雖一度扳平局數，惟最終仍以1比2落敗，無緣16強；兩名女將梁珈穎及盧善恩亦同於32強被對手擯出局，港羽隊單打代表今屆悉數出局。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20231004-1004_00286_013/羽毛球港將單打悉數出局
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc