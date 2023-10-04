羽毛球港將單打悉數出局

昨日香港羽毛球隊成員出戰多項亞運單打賽事，李卓耀於男單32強火併中國的石宇奇，李卓耀雖一度扳平局數，惟最終仍以1比2落敗，無緣16強；兩名女將梁珈穎及盧善恩亦同於32強被對手擯出局，港羽隊單打代表今屆悉數出局。