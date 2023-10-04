男足4強挑機日本 港隊再迎難關繼續撐

港隊門將 謝家榮

今日亞運男足4強於蕭山體育中心體育場一觸即發，被視為今屆「奇迹之師」的港隊，與日本爭決賽席位。歷史性首闖4強的港隊，淘汰賽階段至今「一步一擂台」，仍能保住零失球，遇上奪標大熱日本，主教練莊恩安達臣強調無意改變進取踢法，誓要與對手周旋到底，再度炮製奇迹。（Hoy TV 77台周三晚6時直播）（港協暨奧委會圖片）

港隊8強戰憑潘沛軒攻入全場唯一入球，以1比0淘汰伊朗，史上首闖亞運4強。安帥指港隊上場戰術執行近乎完美，贏波是全隊努力的成果。港隊13日內迎來第5仗，安帥相信經過恢復及調整後，球員已準備好火併日本。

安達臣強調唔會轉保守 港隊淘汰賽階段連過兩關兼保住清白身，面對攻力更強的日本，被問到會否調整踢法時，安帥斷然回應：「保守？No！我哋想繼續進攻，如果守住踢，好容易會好似其他球隊咁輸波，我哋由一開波就會去逼去進攻，令對手緊張，呢套係我哋一貫踢法，今場都會繼續。」林衍廷上場因傷倦勤，安帥透露這位中場恢復進度良好，會視乎情況再決定他能否落場，惟上場入球功臣潘沛軒因累積黃牌數要停賽。

上屆銀牌得主日本今屆小組全勝首名出線，16強以7比0大破緬甸，8強則憑松村優太末段射入12碼，2比1險勝北韓。日本勝在得分點多，來自筑波大學的內野航太郎至今射入3球為隊中首席射手，港隊要多加留意。

為凝聚球迷齊撐港隊，足總昨日宣布在銅鑼灣英皇戲院舉行睇波活動，球迷用港幣1元就可欣賞今晚香港對日本，惟門票已售罄。此外港超聯球隊大埔亦公布，將在大埔富亨社區會堂大禮堂舉辦球賽觀看活動，座位先到先得。

港隊孫仔 孫銘謙