體育

男子水球出師不利負哈薩克

香港男子水球隊昨在亞運出師不利，在B組分組賽面對上屆冠軍哈薩克，無論身高、體型、技術和經驗均明顯輸蝕，結果以4比25大敗，今日對組內實力較近的新加坡，力爭打開勝利之門。
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