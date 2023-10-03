夢之隊林珊狂「派心」

昨日亞運跳水進行女子1米跳板決賽，兩位中國跳水夢之隊選手李亞杰及林珊由頭鬥到落尾，最終前者以總成績317.55分反超前奪金。不過焦點就落在屈居亞軍的林珊，這位中國女將賽後「派心」動作，贏得觀眾歡心，被網民大讚可愛。