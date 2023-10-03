馬術隊三項賽失落獎牌

代表中國香港出戰亞運的馬會馬術隊，昨日繼續在桐廬馬術中心爭逐三項賽，在煞科一項的場地障礙賽，部分港將出現失誤，最後在團體賽排名第4，無緣獎牌。

所有騎手需於三日賽事策騎同一馬匹，在首日盛裝舞步賽結束後，每位參賽者的分數會轉為罰分，在經過越野賽及場地障礙賽後，計算所得罰分最少者為勝。首兩天賽事完成後分別於個人賽位列第3及第5的何苑欣及林立信，在昨日最後的場地障礙賽各有4罰分，最終總成績分別以32.30及32.70，排個人第8及第10。

至於蘇昱軒與拍檔Spypark Ferro XS有出色表現，以零罰分完成場地障礙賽，惟頭兩項失誤較多，僅個人賽排名18，而首次亮相亞運的凌慇與拍檔A Sparkling Bellini在此項取得20個罰分，總成績獲得59.00排個人賽第16。計算最佳3名成員成績後，港隊最終以總成績124罰分，排名第4完賽，金牌則由中國以86.70分贏得。

場地障礙賽明日開鑼 亞運馬術場地障礙賽團體賽及個人資格賽將於周三（4日）進行，馬會馬術隊成員賴楨敏、林立信、黎嘉怡及馬琳將力爭團體賽排名，以及決賽（6日）資格。