足總明言獎金「有安排」 港隊衝擊獎牌 潘沛軒︰要入多啲波

港隊男足周日在亞運8強，以1球爆冷擊敗西亞勁旅伊朗，歷史性首闖4強，當中一箭定江山的前鋒潘沛軒，賽後受訪時直言攻入關鍵波有種一吐烏氣的感覺，並希望之後入球可以陸續有來。至於足總方面，主席霍啟山表明「獎金方面一定會有安排」，並盼球迷繼續撐起港隊，創造佳績。

潘沛軒今仗正選上陣，47分鐘更接應安永佳頭槌二傳，近門抽入全場唯一入球，帶領港隊闖入亞運4強，賽後他承認入球當刻相當開心，但之後很快已冷靜下來：「好想守到最尾，幫球隊入到4強，今場都滿意自己表現，起碼入到球波。」「潘沛」下半場尾段受傷，被換出時情緒有點傷感，他解釋道：「傷出都有少少唔開心，嗰陣希望球隊可以團結一致，維持勝果，至於傷勢都唔算太嚴重。」

曾被批評把握力不足 「潘沛」經常被批評把握力不足，包括3月份作客馬來西亞友賽時，曾經錯失一次單刀機會。不過今次面對伊朗能夠有所斬獲，以及上月主場友賽鬥汶萊梅開二度，他坦言有點如釋重負的感覺：「都會有種一吐烏氣嘅感覺，但我覺得身為前鋒，入波係我本分，我會繼續改善把握力，希望幫到球會、港隊繼續入多啲波。」

值得一提，港隊取得歷史性勝仗，足總主席霍啟山當然高興，感到非常驕傲，並明言：「面對強隊伊朗，每一位球員都咬緊牙關、拚盡全力，因此獎金方面一定會有安排。」對於4強將遇上另一強敵日本，霍啟山則呼籲球迷要支持港隊：「4強戰面對世界排名19的日本，將會是一場比今次更困難的硬仗，有信心總教練會做好部署，更有信心球員能好好發揮。10月4日全城撐港隊！」