香港女排昨日於亞運小組賽，以局數0比3不敵哈薩克，小組錄得兩連敗。今晚7時會對阿富汗，力爭今屆首勝。世界排名69位的港隊與日本、哈薩克及阿富汗同處D組爭出線，首場直落0比3不敵世界排名第9的日本，昨日面對世界排名32的哈薩克，港隊同樣陷於苦戰，力戰下連負13比25、12比25及15比25。