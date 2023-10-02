女籃挫哈薩克亞運9年來首勝

香港女籃（圖）昨日出戰亞運小組賽煞科戰，以70比56挫哈薩克，B組以1勝2負排第3，亦是自2014年仁川亞運後首勝。

兩隊賽前同樣未開勝門，力爭以最佳第3名晉級。哈薩克平均身高達1米81，兩名中鋒更至少高1米9，開局3分鐘即打出10比0攻勢，港隊靠陳欣汶裏外開弓連取5分，首節仍落後9比22。次節港隊急起直追，李祉均轟入三分球，徐穎榆亦博得「and 1」，追至17比22，加上哈薩克進攻啞火，李祉均和唐曉蕾此節各得10和7分，帶領港隊以34比32反超前半場。

李祉均18分全場最高 第3節繼續拉鋸，港隊領先47比46進入決勝節，此時雷淑怡和唐曉蕾合轟三記三分球，助港隊拉開12分差距，哈薩克一度追至個位數分差，惟港隊再有李祉均和徐穎榆投進三分彈，最終贏70比56。首位征戰WCBA的李祉均展現大將之風，取得全場最高的18分，唐曉蕾貢獻14分及7個籃板，陳欣汶和徐穎榆亦各得9分。根據賽制，16隊女籃分3組作賽，成績最佳前8支入8強，港女籃最終列第9位無緣晉級。