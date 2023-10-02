遇沙特爭入8強港男籃圖創奇迹

世界排名119的香港男籃，早前因亞運突然改制喪失參賽資格，之後遇上黎巴嫩退賽，戲劇性重返亞運，首戰以62比81不敵中華台北，周四以69比64擊敗蒙古，取得9年來亞運首勝，雖然上周六以50比95敗給中國，仍以1勝2負成績、小組第3名出線，亦是自2002年釜山亞運後，港籃首次晉級淘汰賽，今午12時硬撼沙特阿拉伯，力爭8強資格。（HOY TV 77台周一中午12時直播）

亞運4支小組首名直接躋身8強，每組第2和3名位則進行附加賽，爭奪餘下8強席位，B組第3的港隊對上A組第2的沙特。後者世界排名66，坐擁2米13的中鋒Mohammed Alsuwailem，這位「巨人」場均交出15.7分及12.3個籃板，內線威力十足。

外圍發揮成關鍵 港隊平均身高1米91，「雙塔」惠龍兒（圖左）及卜聿揚場均分別取得11.3分、8個籃板以及5.7分及3個籃板，與對手硬碰硬或許不是明智之舉，關鍵在於外圍發揮，尤其是對蒙古一仗攻入19分的李琪，此外徐遠征和楊睿騏亦有機會扮演「X Factor」。港隊還需注意失誤問題，全隊近3仗場均出現19次失誤，且看能否創造奇迹，相隔21年後再闖亞運8強。