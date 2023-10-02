潘沛軒入波港足首闖４強

是役港隊正選只有一個調動，由黃皓雋頂替賽前膝頭受傷的林衍廷，與隊長胡晉銘、余在言組成中場，前線入球重任落在潘沛軒及安永佳身上。賽前被看低一線的港隊，初段先有機會，7分鐘，孫銘謙前場逼甩對方腳下球，勁射被伊朗門將侯賽尼擋出底線。17分鐘港隊反擊，潘沛軒右路推大位傳中，惟安永佳來遲一步。伊朗之後搶回攻勢，22分鐘伊斯拉米斬入禁區，前鋒莫達哈里頂斜，2分鐘後莫達哈里再次頭槌攻門，但未能考驗謝家榮，半場互交白卷。