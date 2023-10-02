潘沛軒入波港足首闖４強
香港男子足球隊（圖）昨晚相隔65年，再出戰亞運8強，在上城體育中心體育場鬥伊朗。結果港隊憑潘沛軒入波爆冷以一球擊敗伊朗，首闖4強，周三與日本爭決賽席位。
是役港隊正選只有一個調動，由黃皓雋頂替賽前膝頭受傷的林衍廷，與隊長胡晉銘、余在言組成中場，前線入球重任落在潘沛軒及安永佳身上。賽前被看低一線的港隊，初段先有機會，7分鐘，孫銘謙前場逼甩對方腳下球，勁射被伊朗門將侯賽尼擋出底線。17分鐘港隊反擊，潘沛軒右路推大位傳中，惟安永佳來遲一步。伊朗之後搶回攻勢，22分鐘伊斯拉米斬入禁區，前鋒莫達哈里頂斜，2分鐘後莫達哈里再次頭槌攻門，但未能考驗謝家榮，半場互交白卷。
謝家榮左飛右撲淘汰伊朗
易邊後港隊先開記錄，47分鐘，黃皓雋大腳斬入禁區，安永佳頭槌二傳，潘沛軒門前接應抽入。落後的伊朗急起直追，61分鐘莫達哈里無人看管下近門頂高。7分鐘後伊斯拉米禁區內勁射，又被「家榮」橫身撲出。港隊之後雖有入球功臣潘沛軒傷出，惟伊朗連番攻門皆被演出神勇的「家榮」化解，最終港隊1球小勝伊朗，亞運史上首次躋身4強。
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