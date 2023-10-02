為港首奪高球金牌兼男團摘銅 許龍一喜事成雙！

22歲的香港高球手許龍一，昨日在亞運男子高球最後一輪賽事，交出低標3桿的69桿，以總成績低標27桿的261桿贏得金牌，為香港亞運史上首面高球金牌，他同時協助港隊於男團摘銅，首戰亞運即勁擸1金1銅。

今年3月在港首奪亞巡賽冠軍的許龍一，首次出戰亞運同樣有驚喜，首輪即排第2，其後次輪更登上領先位置，儘管南韓及中華台北選手從後力追，這位香港1哥昨日煞科狂轟4隻「小鳥」（低標1桿），最終以一桿之微力壓南韓的任成宰，為港首奪亞運高球項目金牌。此外許龍一連與另外3位港將張雄熙、黑純一及伍城鋒，在男子團體賽打出814桿，僅不及南韓及泰國，為香港多添一面銅牌，可謂雙喜臨門。

首位港將參戰大滿貫 中日混血兒許龍一是香港土生土長的高球手，在父親許光國的薰陶下，5歲開始接觸高球，2009年加入港隊，今年正式轉為職業球手。3月在港舉行的國際都會高球錦標賽中封王，生涯首奪職業亞巡賽冠軍，並獲參戰英國公開賽資格，成為首位踏入高球大滿貫的香港選手。女子組方面，韓紫琳與劉弦在個人賽成績並列第14名，團體賽方面則排第7。

（相片由港協暨奧委會提供）