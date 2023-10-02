1球力挫港會深水埗進身8強

昨日另一場「高級組銀牌賽」第一圈賽事，深水埗繼上月中聯賽後，於深水埗運動場再鬥港會。結果憑柏羅邦攻入全場唯一入球，有主教練鄧冠研紅牌被逐的深水埗，以1比0擊敗尾段踢少1人的港會，晉級8強，兼取得今季首場勝仗。

深水埗改由李溢晉今季首次擔正把守大關，浦敏復任正選與拿亞鎮守後防，小池晃廣與顏卓彬坐鎮中場，支援今場改踢箭頭的尼高拉斯；港會正選僅作出一個調動，麥美倫重返正選大軍擔正。

深水埗今場控球優勢較為明顯，但柏羅邦及梁星耀的攻門都未能考驗港會門將費查。其後雙方陷入膠着，直到40分鐘，深水埗柏羅邦禁區內窄角度起腳，費查拍到都入，完半場前為深水埗領先。

泰亞高動粗領紅被逐 換邊後，港會壓前全力反撲，搶回不少攻勢，及再派出福保羅、泰亞高及簡嘉亨，試圖加強攻勢，可惜都未能破門，到比賽後段，泰亞高禁區內出拳擊中拿亞，「直紅」被逐，深水埗主教練鄧冠研亦同樣領紅，結果雙方未有增添入波，深水埗贏1比0晉級，將與標準流浪爭入4強。

圖、文：林卓臻