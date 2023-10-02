射贏12碼大埔淘汰均業北區

昨日「高級組銀牌」爆發兩場激戰，其中大埔與均業北區在大埔運動場交手，合演「新界打吡」。兩軍激戰120分鐘踢成1比1，大埔憑互射12碼贏4比3，總比數贏5比4晉級。

由於謝家榮出戰亞運，大埔改由林志基把關，陳肇鈞和雷仙奴負責創造機會，協助復出的馬卡雷拿攻堅；至於有亞運腳林樂勤及葉卓文缺陣的北區，由韋健豪扼守後防，何振廷和劉君正控制中場，朱偉均於前線爭取入球。

開賽僅11分鐘，北區肯迪禁區內被李家豪鈎跌，他親自射入12碼，為球隊領先1比0。其後大埔多次利用死球製造威脅，直到上半場末段，陳曉鋒把握北區球員解圍不遠，禁區內一射破網，大埔追成1比1完半場。

換邊後大埔攻勢不絕，68分鐘更出現黃金機會，謝臣送出直線，馬卡雷拿面對林駿杰出迎，選擇挑射僅告斜出。北區到74分鐘調入黃偉國加強攻力，但依然破門乏術，兩隊法定時間踢成1比1平手，要加時再戰。

鍾偉強加時階段食詐胡 加時階段大埔鍾偉強接應馬卡雷拿二傳，把皮球送入網窩，不過越位在先食詐胡。在完場前一刻，北區有黃金機會，馬圖斯門前在黃祖心力壓下射失，注定要以互射12碼分勝負。大埔頭5輪僅得1人射失，反觀北區就有兩人宴客，最終大埔12碼贏4比3，總比數贏5比4晉級。

圖、文：鄧文滔