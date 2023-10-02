由頭鬥到尾合演入球騷 理文激贏標準流浪

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」於將軍澳運動場爆發焦點戰，兩支「亞冠盃」外圍賽港超代表理文及標準流浪碰頭。結果主隊理文憑基華尼頓、安尼亞、立花稜也及黃威的入球，以4比2擊敗有伊巴謙梅開二度的流浪。

理文有列斯奧復任正選，與荷西安祖鎮守後防，顏樂楓、保利臣及黃威負責中場派牌，安尼亞、基華尼頓及艾華頓繼續組成進攻三叉戟；流浪則有上月宣布掛靴的基藍馬，改穿33號球衣復出擔正，林遼太重返正選大軍出任防中，有份入選大港腳初選名單的劉智樂負責攻堅，門將位置改由盧兆崎把關。

伊巴謙梅開二度 理文把握主場優勢，開局狂攻流浪後防，基華尼頓接應直線，9分鐘就射破盧兆崎十指關。11分鐘，安尼亞接應保利臣過頭波，胸口一控再射破網，為理文拉開領先優勢。28分鐘，艾華頓交橫禁區頂，保利臣一射柱邊出界。

流浪站穩陣腳後，靠反擊搶回不少攻勢，35分鐘，劉智樂個人突破入禁區勁射，被陳嘉豪撲出不遠，神田夢實補射又欠缺力量，但就令理文後防響起警鐘。36分鐘，流浪伊巴謙推入大位禁區外勁射破網，為球隊扳回一城，半場僅落後1比2。

換邊後，理文繼續搶攻，49分鐘基華尼頓禁區外勁射之後倒地受傷，要擔架抬出場，由保連奴入替。53分鐘，理文角球攻勢被朴鍾範解圍頂走，禁區頂的立花稜也窩利抽射破網，為主隊領先到3比1。及後流浪有伊巴謙把握一次罰球機會破網，但球證看過VAR之後，判罰他越位在先入球無效。

其後兩隊繼續對攻，直到長達10分鐘的補時再掀起高潮，流浪罰球攻勢，伊巴謙接應林遼太二傳門前勁射破網，球證諮詢過VAR後，確認入球成立，追近成3比2，可惜理文未有自亂陣腳，更憑黃威臨完場前「埋齋」，為理文鎖定4比2激贏流浪，繼續保持榜首位置。

圖、文：林卓臻