相隔21年！港男籃進身12強

香港籃球隊昨於亞運小組賽第3場硬撼世界排名29、主場出擊的中國，最終以50比95大敗，但由於同組的蒙古同日以75比78不敵中華台北，跌落小組第4，港隊最終以小組第3名晉級12強，將與A組次名沙特阿拉伯爭奪8強席位，亦是港籃自2002年釜山亞運晉級8強之後，再次晉級淘汰賽。