體育

彭詩雅女子三鐵收穫第6

（港協暨奧委會圖片） （港協暨奧委會圖片）
（港協暨奧委會圖片）
昨日亞運女子三項鐵人，香港代表彭詩雅（圖）完成游泳和單車後，一度排名第3，但最後一段跑步被對手力追，終以2小時04分28、第6名完成賽事。至於金牌則落在日本的高橋侑子身上，她以2小時01分04秒率先完成。港隊今天會休息一日，周一（2日）出戰混合接力。
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