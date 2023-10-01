Day2續居首許龍一獎牌在望

22歲的許龍一在頭兩輪（62及60桿）有超水準的發揮，進入昨日的第3輪賽事稍為有點回落，即使打出5隻小鳥（低標1桿），但卻出現了3個柏忌（超標1桿），只能以低標2桿的70桿完成，幸而3輪後仍以總成績192桿暫列榜首，以3桿的優勢領先中華台北球手洪健堯。許龍一賽後坦言：「我在開始時發揮得並不順利，但我設法克服問題，並堅持下去。這天的賽事並不容易，但團隊堅持下去，令我們有機會在最後一天的賽事爭奪獎牌。」