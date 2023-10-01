男足撼伊朗爭入4強 安永佳︰力拚到底！

港隊16強憑安永佳一錘定音，以1比0擊敗巴勒斯坦，繼1958年後再次打入亞運8強，這位入球功臣對能夠改寫港隊歷史深感榮幸：「港隊完成咗好特別嘅成就，將我哋嘅名字寫入港隊史冊，上場波畀咗我哋信心，更加肯定喺球場上咩事都有可能發生。」安永佳指現時港隊士氣高漲，但需要收拾心情面對8強大戰，並對今仗非常期待：「愈係大戰我愈興奮，更加想落多幾成力，擔起前鋒應有嘅責任，感謝教練揀我為港隊出戰亞運，我為呢班波感到非常驕傲。」

簡嘉亨提前離隊返港

2018年曾在世盃外圍賽攻破伊朗大關的安永佳，也講到對今場對手的看法：「呢場係全新挑戰，踢得入亞運8強嘅都會係強敵，伊朗對抗能力不嬲好強，但對手今次超齡兵唔算大牌球星。我哋唔會因為入咗8強就知足，只會拚盡全力，展現出超強戰意。」9月初於「U23亞洲盃」外圍賽，港隊曾以0比3不敵伊朗，包括沙曼尼等主力，今場都有機會再鬥港隊。至於港隊有早前領紅的簡嘉亨被罰停賽3場，已提前離隊返港。