港電競隊《夢三國２》掛銀創歷史

杭州亞運今屆首次正式加入電子競技作為獎牌項目，港隊表現出色闖入昨日舉行的《夢三國2》決賽，在杭州電競中心中央場地與中國國家隊正面交鋒，不過最終力戰下以直落兩局落敗，獲得銀牌，這是港電競隊奪下的首面亞運獎牌。

決賽0:2不敵中國 由陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林及袁柏林組成的《夢三國2》港隊，在分組賽出線後先挫塔吉克斯坦，8強再淘汰菲律賓，4強更直落兩局擊敗泰國，氣勢強勁。不過面對打慣職業聯賽的中國隊，港隊卻未佔優勢，首局先以34比59落敗，第2局再負30比53，最終總局數以0比2不敵中國隊，只能取得銀牌。

《夢三國2》是一款基於歷史的「三國時代」元素二創的即時戰略網路遊戲，遊戲玩法與《英雄聯盟》、《傳說對決》、《Dota 2》相當類似，地圖共有三條路線，玩家可以從三國陣營內選出5位人物組成一隊，每位英雄都有不同技能，透過打掉定時出現的士兵、或是擊殺敵方將領來獲得金錢，更好的經濟可以獲得更好的裝備，率先推掉敵方基地者為最終贏家。