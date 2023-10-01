馬術三項賽港隊列次席

今屆亞運表現突出的中國香港馬會馬術隊，昨日續在桐廬馬術中心出擊挑戰三項賽，在首輪的盛裝舞步項目比賽後，港隊暫以86.80分落後中國，位居次席。

馬術項目的三項賽為期3日，結合盛裝舞步賽、場地障礙賽，以及需應付自然障礙包括川流、積水及堤岸等的越野障礙賽；參加者必須在三項賽事中策騎同一馬匹。今天進行盛裝舞步賽，港隊派出經驗豐富的林立信、今屆已袋走盛裝舞步團體賽銅牌的何苑欣，以及蘇昱軒及首次參加亞運會的凌慇出戰。

僅落後中國不足２個罰分 林立信夥拍馬會贊助馬匹「馬會奮進」表現不俗，與夥拍馬會贊助馬匹「馬會妙天」的何苑欣，同樣獲得28.3分，分別排名第4及第5位，而蘇昱軒則獲得30.2分排名第10，凌慇則以38.6分位列21。由於團體賽只計算每隊最佳成績的3位運動員，港隊暫以總分86.80排名第2，僅落後於中國不足2個罰分，並距離第3位印度兩個罰分，有機會衝擊獎牌。今天將會進行越野障礙賽，周一（2日）的三項賽煞科日則上演場地越野賽。