「電豹女」任大埔嘉賓

港超聯球隊大埔今日將會坐鎮大埔運動場，於「高級組銀牌賽」第一圈賽事惡鬥均業北區，這支地區球隊更邀得台灣T1籃球聯盟球隊台啤雲豹的專屬啦啦隊「電豹女」，成員包括艾融、吉拿、芸綺、笑笑、草莓、馬妹、曉帆以及Jasmine，作為今場嘉賓。