新界打吡！大埔火併均業北區

大埔「少爺仔」 陳肇鈞

今日將會同時上演兩場「高級組銀牌賽」第一圈對決。其中大埔運動場會爆發「新界打吡」，由大埔和均業北區兩支餓波已久的區隊碰頭；至於深水埗就會假深水埗運動場，本月內第二度與港會交手。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

大埔近1個月沒有正式比賽，主教練李志堅指休戰期間唯有靠踢友賽保持狀態，比賽狀態難免受影響，但就有時間讓新兵融入球隊。今季首次面對新升班的北區，「堅Sir」期待之餘，也喜見港超有新勢力冒起：「聯賽係要有唔同類型嘅球隊，希望佢哋可以表現出自己嘅風格。」「綠戰士」今場有主力門將謝家榮，以及亞歷斯祖正出戰亞運無緣披甲，另外卡朗亦有傷在身，上陣成疑。

均業北區相隔約1個月才再正式比賽，主教練梁志榮承認擔心球員狀態，同時他又提到林樂勤、葉卓文兩名主力，雖然因出戰亞運缺陣，但對陣中後備球員充滿信心。今仗面對季初表現不俗的大埔，「細榮」揚言希望擊敗對手晉級：「大埔整體平穩，成隊波好有鬥志，除咗外援要留意，當然仲有Philip 仔（陳肇鈞），佢活動範圍大，喺禁區裏面捕捉埋門時機好好，我哋踢法上會以防守行先。」

均業北區射手 馬圖斯