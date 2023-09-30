馬術三項賽今日展開 港隊乘勇再衝獎牌

乘着盛裝舞步項目袋走1銀1銅的氣勢，代表中國香港出戰亞運的馬會馬術隊，今日繼續在桐廬馬術中心出擊，挑戰另一個獎牌希望─三項賽。眾成員正於當地積極備戰，希望繼2014年仁川亞運首奪三項賽團體賽銅牌後，再創佳績。

香港馬術隊日前於盛裝舞步團體賽奪銅，之後由蕭頴瑩摘下盛裝舞步個人銀牌。盛裝舞步團體賽銅牌成員之一的何苑欣，今日三項賽夥拍馬會贊助馬匹「馬會妙天」，她同時也是2014年仁川亞運三項賽團體賽銅牌得主。

至於在2010年廣州亞運會奪得場地障礙賽團體銅牌的林立信，則會在三項賽中夥拍馬會贊助馬匹「馬會奮進」。其餘兩位參賽的馬會馬術隊成員，包括蘇昱軒及首次參加亞運會的凌慇。

一連三日爭逐先演盛裝舞步 為期三日的三項賽結合盛裝舞步賽、場地障礙賽，以及需應付自然障礙包括川流、積水及堤岸等的越野障礙賽。首天進行盛裝舞步賽，次天是越野障礙賽，最後一天是場地障礙賽。參加者必須在三項賽事中策騎同一馬匹。

盛裝舞步賽結束後，評判給予每位參賽者的分數會轉為罰分，然後與他們在越野賽及障礙賽中所得的罰分相加，總罰分最少者為優勝者。杭州亞運會的三項賽團體及個人獎牌，將同時在第三天（10月2日）誕生。

馬會馬術隊九名成員（11對人馬組合）代表中國香港出戰今屆亞運會，參加盛裝舞步、三項賽及場地障礙賽，是馬術隊首次於三個項目同時出戰個人及團體賽事。