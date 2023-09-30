金東進任暫代主教練 換帥傑志砌久休晉峰

傑志柱躉 金信煜

兩項盃賽展開各有味道 今日本地球壇兩項盃賽同時揭開戰幔，旺角大球場上演的「賽馬會菁英盃」B組賽事，傑志迎戰晉峰。「藍鳥」賽前一日公布朱志光卸任主帥一職，由金東進暫代領軍，球員陣上必拚盡博取新帥歡心；開季演出飄忽的晉峰，休戰近1個月後，且看表現會否有所改善。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

傑志今季開局不太順，接連在聯賽大敗予理文，及後「亞冠盃」分組賽不敵全北汽車，「朱Sir」承認開局欠佳，希望今次卸下主帥工作，可為球隊帶來突破：「我諗咗好幾晚，又同老細傾過，季初幾場球員多傷，比賽唔太順，係咪我要停一停落嚟，換啲新鮮感畀球員？球員都可能覺得要有啲改變，同時亦畀自己腦筋有機會休息一吓。」

朱志光專注足球學院培訓 對於金東進暫代主教練一職，將專注傑志足球學院精英培訓事宜的「朱Sir」認為問題不大：「金東進疫情之前都代過我，佢呢幾年亦喺教練團入面，相信有能力帶領傑志延續王者之風。」傑志今場陣容上會有輪換，除幾名年輕球員有機擔正外，因傷倦勤多時的金信煜，以及明加索夫均有望復出。年僅19歲中堅甘智健（Jason）今季未曾上陣，他承認對今仗十分期待，希望好好表現自己，協助球隊爭取出線。

對手賽前臨陣換帥，晉峰總教練何信賢認為傑志球員夠經驗影響不大，只盼己隊球員踢場「爭氣波」：「冇踢成個月肯定餓波，但狀態一定唔係最好，希望年輕球員踢番場好波畀球迷睇，我哋咁多年對住傑志未試過拎到1分，希望今場做到。」陣容方面，除門將龐焯熙正出戰亞運、前鋒何思哲因家事短暫離港，中堅金相佑亦受傷缺陣。

晉峰箭頭 袁世傑