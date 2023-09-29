賽馬會菁英盃培育香港新星

新一季「賽馬會菁英盃」將於周六揭開序幕，足總昨日於香港足球會舉行新聞發布會，邀請足總主席霍啟山及香港賽馬會品牌及數碼市場事務部主管曾寶榮等嘉賓出席。「霍主席」指出有上季獲得賽事個人獎項的U22球員，近日代表港隊打入亞運8強取得佳績，不忘感謝球員的付出。

今屆「賽馬會菁英盃」有11支球隊參賽，每隊每場賽事須要派出最少3名22歲或以下球員出戰。今屆賽事繼續設有「U22星中之星」及各隊「最佳U22球員獎」，上季幫助冠忠南區奪冠的「U22星中之星」伍瑋謙透過預錄影片分享感受：「好開心上季幫助南區歷史性攞到首個錦標，『賽馬會菁英盃』提供舞台畀年輕球員發揮，尤其依家出戰亞運呢班球員，好多都踢過呢項盃賽。」

霍啟山感謝亞運男足付出 港隊於亞運男足闖入8強，追平在賽事最佳成績，霍啟山指出上季有份奪得「賽馬會菁英盃」個人獎項的周子謙、葉卓文及伍瑋謙，現時正隨港隊在亞運賽場征戰，感謝球員的努力付出：「感謝賽馬會贊助菁英盃，令球會、球員以至社區一同受惠。年輕球員透過『賽馬會菁英盃』加以磨練，累積經驗，努力為港爭光。」

「賽馬會菁英盃」冠亞軍球隊，將分別獲得港幣12萬及6萬元獎金，4強落敗球隊亦會獲得3萬元，其餘球隊則獲得1萬5千元。以港超聯賽會球會代表身份出席的伍健，亦感謝香港賽馬會繼續贊助這項盃賽：「『賽馬會菁英盃』畀到年輕球員一個渠道，由青年軍晉升至職業層面嘅機會，呢個係培養未來港隊球員嘅重要方法。」

伍健同時透露正在為其他盃賽爭取贊助，但承認有難度：「贊助係重要，呢方面冇鬆懈過，我哋都會搞其他比賽，增加賽會嘅收入。」對於如何提升「賽馬會菁英盃」入場人數，伍健表示正與各港超球會研究，希望在培養年輕球員及提升比賽觀賞性之間取得平衡。林卓臻報道