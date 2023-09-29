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吳翹充最後一戰獲第8
吳翹充（港協暨奧委會圖片）
「吊環王子」吳翹充昨日出戰亞運男子吊環決賽，最終以總分13.966分排第8名，冠軍由中國的蘭星宇以15.433分奪得。這是「阿充」最後一屆亞運，賽後他坦言感不捨：「這天都算發揮到自己水平，賽前目標是做好自己、完成動作，表演給女兒看。」
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