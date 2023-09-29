體育

60歲科威特射手平世績摘金

今屆亞運男子雙向飛碟射擊個人賽決賽爆出勵志賽果，年屆60的科威特選手阿拉施迪，以平世績的60發全中摘金。阿拉施迪曾於2010和2014年亞運奪金，豈料他到60歲仍威風不減，認真威水。
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