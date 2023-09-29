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泰國公主參戰馬術項目
公主駕到！今屆亞運逾萬名運動員當中，原來也有皇室貴族！其中泰國公主思蕊梵娜瓦瑞繼2006年代表國家參加羽毛球項目後，今屆這位36歲公主就轉戰馬術，並於盛裝舞步團體賽亮相並收獲得第6，而個人賽她則在31名參賽者中排名25。
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