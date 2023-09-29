相隔9年 女花團體賽再摘銅

昨日亞運女子花劍團體賽，由鄭曉為、符妤名、關渝澄和陳諾思組成的港隊殺入準決賽，以25比45不敵南韓，相隔9年重奪銅牌。

今屆女花團體賽只有8隊，在不設銅牌賽下，贏1場即有牌落袋。被列為2號種子的港隊，面對沒有世界排名的泰國未受考驗，打完3局遙遙領先15比4，結果港隊大勝45比15，打入準決賽。

4強面對南韓，關渝澄打頭陣效果一般，首局落後0比5，其後鄭曉為及有傷在身的陳諾思力追，符妤名更搏到拉傷大腿，但都未能扭轉敗局，以25比45落敗，收穫一面銅牌。香港女花曾於2010、2014年摘銅，其中鄭曉為於2010年以15歲之齡，成為港隊該屆最年輕獎牌得主，想不到相隔多年，這位28歲女將能再次踏上亞運頒獎台。

今日煞科演男重女佩團體賽 同日男佩團體賽，港隊派出何思朗、羅浩天、陳樂熹和周頌羲，於8強以39比45不敵伊朗，與獎牌擦身而過。經過5日賽事，劍擊港隊獲得1金1銀6銅，今日煞科會上演男重和女佩團體賽。