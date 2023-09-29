單車隊發威連贏兩銀

梁家儒

單車隊繼續發威！肩負香港單車隊新領軍人物的李思穎，繼日前協助港隊首奪女子團體追逐賽銅牌後，昨日再拍住「老大姐」楊倩玉強勢奪得麥迪遜賽銀牌，這也是她們今屆的第二面獎牌。同日稍後時間，梁家儒亦在全能賽奪得銀牌，令單車隊暫獲2銀1銅。

上屆為港奪得女子麥迪遜賽銀牌的楊倩玉，今屆轉拍檔與新星李思穎出戰，在決賽全程表現不俗，與勁旅日本鬥得激烈，一度雙方距離僅3分，可惜最後一個衝分點，楊倩玉奮力下不敵日本，最終以次名衝線，總成績港隊奪得40分，不敵取得50分的日本，獲得銀牌；南韓則以27分獲銅牌。

楊倩玉︰辛苦晒李思穎 已袋走兩面獎牌的李思穎賽後第一個感受是「好攰」，並謂現不能「太興奮」，因為之後還有比賽。至於年屆30歲的楊倩玉對於自己發揮感到滿意︰「我們做到賽前部署不斷找機會，嘗試突圍，但對手都不斷施壓，能夠再次取得銀牌實在沒遺憾，自己最後一屆比賽也甚為放鬆，今天她（思穎）辛苦了。」

梁家儒︰算對得住自己 至於梁家儒在男子全能賽亦有好表現，力戰下從後趕上，在最後一項記分賽以143分僅負日本，為港多添一面銀牌。阿儒賽後相當激動，語帶哽咽：「去年10月再歸隊，自己心裏都有很大壓力，這面銀牌都算對得住自己。」