0.08秒不敵張雨霏50自再添一銀 何詩蓓榮登亞運獎牌王

兩位最當時得令的中港「女飛魚」昨在杭州亞運女子50米自由泳決賽大激鬥，結果香港的何詩蓓突破個人極限造出24秒34的新香港紀錄，但卻以0.08秒不敵中國天后張雨霏，何詩蓓收穫銀牌，成為港隊歷屆「獎牌王」。

排第5線的何詩蓓起跳後即與第4線的張雨霏並駕齊驅，後者今日於預賽打破亞運紀錄狀態托弗，兩位好手叮噹馬頭，最終何詩蓓僅以半隻手臂位的些微距離取得第2名，張雨霏以24秒26奪冠，再破亞運紀錄，至於另一香港代表譚凱琳則以25秒55爭得第6名。

連同這面50自銀牌，何詩蓓在今屆亞運錄得2金、1銀、2銅，而兩屆亞運（包括仁川亞運）已累積8面獎牌，超越一眾名宿或現役選手，成為港隊歷屆亞運獎牌王，加上她今屆的賽事仍未完成，意味着Siobhan仍有機會改寫紀錄。

翻查往績，「四朝元老」歐鎧淳在游泳接力項目取得7面獎牌，而李慧詩亦擁7面獎牌，黃金寶及傅家俊則有6面亞運獎牌。但論到「金牌王」，女車神李慧詩則以5金1銀領先。

4×200自列第4 何詩蓓稍時休息約1小時後，聯同鄭渝、鄭莉梅及歐鎧淳出戰女子4×200米自由泳決賽，負責第2棒的Siobhan由第5追上第2（僅次於中國），但最終港隊被日本及南韓爬頭，以8分0秒42取得第4名，雖然未能添獎牌，令何詩蓓搶牌之旅斷纜，但這時間已刷新了香港紀錄，眾將賽後表示十分高興，第一次參加亞運的鄭渝笑言：「很榮幸跟3位師姐合作，始終亞運是大舞台，令我有壓力。」而歐鎧淳坦言近5年沒游過200自，因此最終能創造港績，已感開心。