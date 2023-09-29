盛裝舞步再下一城！蕭頴瑩奪銀

代表中國香港出戰杭州亞運會的馬術隊再下一城、為港爭光，馬會馬術隊成員蕭頴瑩昨在杭州桐廬馬術中心舉行的盛裝舞步賽個人項目勇奪銀牌，是繼她在上一屆雅加達舉行的第18屆亞運會的首面金牌後，再度為港帶來第二面盛裝舞步賽個人項目獎牌。

先回港休息再努力衝奧 盛裝舞步賽個人項目於周二（26日）展開，蕭頴瑩策騎「馬會驍騰」與31名騎手較量，並以排名第3的佳績進身昨日舉行的決賽，與另外14名騎手力爭獎牌。最後她以73.450分的成績，為中國香港贏得一面銀牌。至於首次參加亞運會盛裝舞步個人賽的馬會馬術隊成員何苑欣，與馬匹「Southern Cross Braemar」於個人資格賽以排名第9的成績晉級，最後以61.010分的成績完成、排名第13。

蕭頴瑩在比賽中夥拍馬會贊助馬匹「馬會驍騰」，人馬緊密配合，展現良好默契。連同日前獲得的盛裝舞步團體賽銅牌，蕭頴瑩在今屆亞運已奪得1銀1銅，她坦言先讓自己放假再為巴黎奧運入場券而努力︰「我會回港休息探望家人，特別是101歲的祖母，很多謝他們一直的支持，令我可以去追夢。」她今屆特別興奮是可以在團體項目上取得獎牌，代表着整個馬術隊已進步提升，她更以自己的成績來鼓勵年輕一代：「只要你有夢想，一切皆有可能。」

香港賽馬會主席兼中國香港馬術總會會長利子厚祝賀蕭頴瑩在亞運會取得佳績：「蕭頴瑩的出色表現着實值得嘉許；同時，我很高興馬會及馬術總會對馬術發展一直以來的支持，成就此驕人成績。」

中國香港馬術隊共有9名成員（11對人馬組合）出戰今屆亞運會，並首次於盛裝舞步、三項賽及場地障礙賽同時出戰個人及團體賽事。馬術隊稍後將出戰三項賽及場地障礙賽，力圖乘着盛裝舞步項目的氣勢，再取佳績。

馬會推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，以表揚於大型運動會中奪得佳績的運動員，進一步支持本港體育發展。於杭州亞運會摘下個人項目銀牌的馬會馬術隊成員蕭頴瑩，亦將符合資格透過該計劃獲發50萬港元現金獎勵。

中國香港馬術隊比賽項目及成績 盛裝舞步項目團體賽：銅牌（蕭頴瑩、何苑欣、陳萃彥）

盛裝舞步項目個人賽：銀牌（蕭頴瑩）

三項賽團體及個人初賽：9月30日及10月1日比賽

三項賽團體及個人決賽：10月2日比賽

越野障礙賽個人賽首輪及次輪：10月4日比賽

越野障礙賽個人賽決賽：10月6日比賽