劉智樂伍瑋謙 奪8月最佳金球撲救

經過一輪網上投票之後，8月份「最佳金球」和「最佳撲救」分別由標準流浪前鋒劉智樂，以及冠忠南區門將伍瑋謙奪得。

樂仔盼望能保持勇態 標準流浪前鋒劉智樂在8月27日對深水埗的聯賽中，大演帽子戲法，其中上半場末段攻入1記頭槌，更獲選為聚大金鳳特約：8月份「最佳金球」，他盼望能保持勇態，助流浪衝擊佳績。

劉智樂當日在前線掛帥，展現極佳狀態，個人攻入3球，協助球隊以9球大勝對手，「樂仔」至今回味該場賽事時，仍顯得津津樂道：「我嗰陣冇諗咁多，諗住飛盡去頂到個波先算，點知最後入得咁靚，多謝『姚明』出球咁靚嘅波畀我。第1場聯賽就入到3球，點都會令到信心強咗，希望Keep到呢個狀態，可以愈踢愈順。」

向老牌射手基奧雲尼偷師 本季流浪有祖連奴離隊，但就有前「香港足球先生」基奧雲尼加盟，「樂仔」指該名新隊友雖然已年屆40，但依然有能力為球隊作出貢獻：「祖連奴離隊之後，球隊就係差1個把握力好嘅前鋒，而基奧雲尼雖然已經4字頭，但佢啲埋門功夫仲係好勁，我會盡情偷師。」

談到個人目標，「樂仔」盼望能繼續為流浪貢獻入球，助球隊維持去季的好表現：「上季咁難得攞到聯賽第3，今季梗係想Keep住呢個成績啦，我知道球隊實力同傑志、理文有距離，但對住佢哋嗰陣，都會搏到盡。」

「樂仔」今季演出搶鏡，終於吸引到莊恩安達臣的注意，在周一（25日）足總公布的香港隊對不丹的36人初選名單中，榜上有名。

Ivan：係一個好開始！ 至於冠忠南區門將伍瑋謙（Ivan），就憑8月20日「中銀人壽香港超級聯賽」對深水埗的一次精彩撲救，當選聚大金鳳特約：8月份「最佳撲救」。Ivan對能夠協助球隊取得今季首勝感開心：「我都覺得嗰球救得幾靚嘅。」

南區開季於聯賽錄得兩連勝，包括開咧戰以4比1擊敗深水埗，當日為球隊擔正把關的Ivan，對那一記精彩撲救依然印象深刻：「我哋領先緊兩球嘅情況下，對手開始加強番啲攻勢，嗰下深水埗前鋒鄧嘉好近頂埋嚟，近距離撲到頂得都幾勁嘅頭槌，都算係幾高難度嘅撲救嚟。」開季第一場波就成為球隊贏波功臣，兼贏得「最佳撲救」，Ivan表示感到非常鼓舞：「絕對係一個好開始！」

期待參與亞洲盃決賽周 踏入9月，Ivan接連要為代表隊出戰國際賽，包括月初隨U22港隊赴烏茲別克出戰「U23亞洲盃」外圍賽，吸收了寶貴的經驗：「對手無論轉邊速度，或者比賽頻率，都比我哋優勝，見識到人哋嘅速率，同埋細節位上嘅分野。」月中Ivan更獲由大港腳主教練莊恩安達臣領軍的亞運代表隊徵召，首次有機會參與這項大賽，他認為機會難逢：「始終4年1次嘅體育盛事，自己有機會參與其中，會好好珍惜。」仍靜候首次為大港腳上陣的Ivan，就表示會繼續做好自己，在機會來到前做足準備。

「樂仔」和Ivan除可獲得由贊助商聚大金鳳送出的精美獎座外，還自動躋身季尾的總選。