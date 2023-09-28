體育

盛裝舞步個人資格賽攜手晉級決賽 蕭頴瑩何苑欣今爭佳績

馬會馬術隊成員蕭頴瑩狀態甚勇。 馬會馬術隊成員蕭頴瑩狀態甚勇。
馬會馬術隊成員蕭頴瑩狀態甚勇。
代表中國香港出戰杭州亞運馬術項目的馬會馬術隊，繼周二取得盛裝舞步團體賽銅牌後，蕭頴瑩及何苑欣昨日在桐廬馬術中心進行的盛裝舞步個人資格賽，雙雙晉級今日決賽，其中上屆雅加達亞運金牌得主蕭頴瑩，將強勢力爭衞冕。
盛裝舞步個人資格賽共32名騎手較量，排名前15名騎手晉級決賽。馬會馬術隊成員蕭頴瑩和何苑欣分別憑71.794分及68.000分的成績，排名第3及第9，取得決賽資格；首次參加亞運的另一馬會馬術隊成員陳萃彥則獲62.000分，排名23無緣晉級。
蕭頴瑩肩負衞冕重任
在2018年雅加達亞運會盛裝舞步個人賽摘金的蕭頴瑩，決賽繼續夥拍馬會贊助馬匹「馬會驍騰」出戰，力爭佳績。日前在盛裝舞步賽團體賽與蕭頴瑩及陳萃彥一起奪銅的何苑欣，則夥拍馬匹「Southern Cross Braemar」出戰。
馬會馬術隊9名成員（11對人馬組合）代表中國香港出戰今屆亞運，參加盛裝舞步、三項賽及場地障礙賽，是馬術隊首次於三個項目同時出戰個人及團體賽事。香港賽馬會馬術培訓經理鮑愛勤擔任中國香港馬術隊的領隊。馬會是次派出的支援團隊包括教練、獸醫、釘甲匠、物理治療師，以及在「香港馬術精英計劃」下的支援團隊，為騎手及馬匹在亞運期間提供專業支援。
此外，馬會推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，以表揚於大型運動會中奪得佳績的運動員，進一步支持本港體育發展。剛於杭州亞運摘下團體項目銅牌的中國香港馬術隊，透過該計劃獲發50萬港元現金獎勵。如他們於個人項目再下一城，金銀銅牌得主將分別獲發100萬、50萬及25萬港元現金獎勵。
馬會早前與杭州亞運會組委會簽署合作備忘錄，為馬術項目提供技術支援。有關合作備忘錄內容，包括馬會提供六項對業務領域的支持：生物安全、馬匹運輸、馬房管理、獸醫和釘甲服務、場地運作及國際持份者聯絡。馬會同時在人員、設備方面提供支援，以及為馬術項目管理指揮中心工作人員、杭州亞運會香港志願者和其他持份者等提供培訓，以推動馬術項目的成功籌劃、運作和管理。
馬會馬術隊成員何苑欣順利躋身決賽。馬會馬術隊成員何苑欣順利躋身決賽。
馬會馬術隊成員何苑欣順利躋身決賽。
香港賽馬會主席兼中國香港馬術總會會長利子厚（右4），馬會行政總裁應家柏（左4）、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副主席兼杭州亞運中國香港代表團團長霍啟剛（左5），與馬術總會一眾代表，早前到桐廬馬術中心為運動員打氣。香港賽馬會主席兼中國香港馬術總會會長利子厚（右4），馬會行政總裁應家柏（左4）、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副主席兼杭州亞運中國香港代表團團長霍啟剛（左5），與馬術總會一眾代表，早前到桐廬馬術中心為運動員打氣。
香港賽馬會主席兼中國香港馬術總會會長利子厚（右4），馬會行政總裁應家柏（左4）、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副主席兼杭州亞運中國香港代表團團長霍啟剛（左5），與馬術總會一眾代表，早前到桐廬馬術中心為運動員打氣。
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