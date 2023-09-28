體育

單車隊開齋女子追逐賽獲銅

（港協暨奧委會圖片） （港協暨奧委會圖片）
（港協暨奧委會圖片）
香港單車女子隊昨日在團體追逐賽季軍戰，以不足兩秒的成績擊敗南韓掛銅，取得今屆首面單車獎牌。男子隊則於季軍戰不敵南韓，無緣獎牌。
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