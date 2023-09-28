體育

13歲崔宸曦成中國最年輕金牌得主

年僅13歲的崔宸曦，昨日在滑板女子街式決賽為中國奪金，更成為中國亞運史上最年輕的金牌得主。來自山東的崔宸曦10歲便與滑板結緣，其父亦是滑板愛好者，今次在亞運奪金後，下個目標是出席明年巴黎奧運。
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