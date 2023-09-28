體育

3人籃球港女不戰而勝

昨日亞運三人籃球，港男、女籃同樣遇上菲律賓，惟命途各異。位處C組的香港女籃首戰不敵蒙古，昨日因對手菲律賓棄權自動獲勝，明日鬥約旦爭此組次名。同日男籃在A組以15比21不敵菲律賓，小組兩連敗，今日對蒙古力爭開勝門。
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