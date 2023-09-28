僅負世一南韓港隊女重首奪銀牌 江旻憓爆喊：距離不大

香港劍擊隊在亞運勢不可擋，昨日再有兩牌進帳。連續5屆亞運4強止步的香港女子重劍隊，昨日首闖團體決賽，最終以34比36僅負世界排名第一的南韓，首奪銀牌。成員之一的江旻憓賽後泣不成聲，直指與世一的距離沒那麼遠。

港隊由世界排名第2的江旻憓領銜，夥拍佘繕妡、陳渭泠及朱嘉望（後備）出擊團體賽，昨日先後以45比26及45比25力挫新加坡和日本，首闖決賽，與世界排名第一、擁今屆個人賽金、銀牌得主崔仁貞和宋世羅坐鎮的南韓爭金。

雙方前4節比分緊咬，曾打成13平手。第5節陳渭泠以2比5不敵世界排名第5的宋世羅，港隊落後4分。江旻憓在第6節對康映美曾連追3分，惟對手還以顏色，這位香港「劍后」僅勝1分。第7節港隊換入朱嘉望，她積極防守未有被崔仁貞拉開差距，港隊續落後5分，第8節佘繕妡為港隊再追近1分，此時由江旻憓大戰宋世羅，重演個人賽4強戲碼。江旻憓打出7比4攻勢，惜最終港隊仍以34比36僅負南韓，首次贏得銀牌。

佘繕妡為隊友自豪 今年6月香港在亞錦賽決賽以8分不敵南韓，今次僅負2分，4位港將賽後喜極而泣，佘繕妡表示：「我為隊友們自豪，我們已經拚盡全力打好每一劍。」後備上陣的朱嘉望則謙稱：「雖然我作用不大，但大家都打得好好，比之前對南韓拉近了很多。」幾乎泣不成聲的江旻憓則補充：「我不認為Moonie（朱嘉望）沒有作用，大家都盡了最大努力，我們還有很多進步的空間，和世界第一有距離，但沒想像中那麼遠。」同日男子花劍團體賽，港隊8強以45比34淘汰新加坡，準決賽則不敵南韓37比45飲恨，仍獲銅牌。港劍擊隊至今暫累積7面獎牌。