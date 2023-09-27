體育

黃雨婷膺首位3金得主

黃雨婷於周日先後於女子10米氣步槍個人賽及10米氣步槍團體賽，奪得兩面金牌，昨日這位17歲中國女將夥拍盛李豪在射擊混合團體10米氣步槍決賽，以16比2總分擊敗烏茲別克組合，摘下今屆第3金。
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