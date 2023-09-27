100自再贏何詩蓓擸第2金

何詩蓓（Siobhan）相隔9年重返亞運，連奪1金2銅後，昨日乘着強勢出戰另一主項女子100米自由泳，最終游出破亞洲紀錄的52秒17贏得個人在今屆亞運會的第二面金牌，成為雙金天后，中國的楊浚瑄及程玉潔分別獲得銀牌及銅牌。

這是她繼200米自由泳奪金、50米蛙泳及4X100米自由泳接力獲銅牌後的第4面獎牌，她賽後坦言對於造出自己個人最佳表示興奮︰「好開心可以做到自己最佳，再次打破了亞洲紀錄，其實今天以平常心出戰，賽前無想過會破紀錄，最終可以發揮水平。」何詩蓓表示明天會休戰一天，期望「叉足電」為餘下比賽作準備。至於同樣躋身了決賽的另一位港將譚凱琳，則游出55秒74排名第8。

黃澤林絕地反勝闖男單8強 另外，網球男單昨日進行第3圈賽事，港將黃澤林（Coleman）面對東道主吳易昺，先贏6比4，惟第二盤吳易昺以6比3追平盤數。決勝盤於全場為吳易昺打氣下，Coleman在落後1比6的絕境中，竟然連救5個Match Point，並以細分7比6反勝，殺入8強，將對上南韓球手洪性贊。

黃澤林