風之隊開齋魏瑋恩RS:X鎖定銀牌！

「風之隊」屆屆有牌袋！滑浪風帆女將魏瑋恩在女子RS:X項目與泰國女將舒里蓬由頭鬥到尾，經過6天共14場的爭逐，昨日煞科日激戰下兩仗均屈居次席，與金牌擦身而過，最終以20分鎖定銀牌，助香港滑浪風帆隊開齋。

保持「屆屆有牌袋」 首次在亞運亮相的魏瑋恩，在女子RS:X項目一直與泰國的舒里蓬鬥得難分難解，比賽過程互有勝負，前日進行第11及12賽事，魏瑋恩均採取主動，並順利取得兩場第1，重登首位。

在煞科日魏瑋恩必須兩場第1才可稱后，然而這位港將在第13場首段領先，可惜被她後來居上贏得關鍵一仗，壓軸戰舒里蓬由頭到尾強勢領先，魏瑋恩只能以次席衝線，終以以2分之差不敵舒里蓬，鎖定銀牌，迎來滑浪風帆隊今屆首面獎牌，並自1990年北京亞運以來，保持「屆屆有牌袋」的強勢。

此外，49人級帆船代表隊Akira Sakai（阿輝）和Russell Aylsworth（祥傑）鎖定亞運49人級銅牌，重奪失落了一屆的亞運帆船項目獎牌！